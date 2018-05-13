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Nardella: "Settimo posto? Dobbiamo crederci. Oggi partita fondamentale. Astori..."

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel pre-partita di Fiorentina-Cagliari. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:"Oggi mi aspetto una Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 14:35
Nardella: "Settimo posto? Dobbiamo crederci. Oggi partita fondamentale. Astori..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nardella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nardella
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Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel pre-partita di Fiorentina-Cagliari. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

"Oggi mi aspetto una Fiorentina che darà il massimo per conquistare i tre punti così da poter affrontare il Milan all'ultima giornata per raggiungere il settimo posto, lo vuole la città, Pioli e la squadra ci credono. Giocarsi l'Europa era oltre ogni più rosea aspettativa. Astori? Una tragedia immane e cerchiamo di ricordare i suoi insegnamenti al meglio ed oggi è un'occasione per farlo ancora, faccio i complimenti alla squadra: reagire da una situazione simile non era semplice, fa di loro dei veri uomini. Il Cagliari ha un disperato bisogno dei punti, sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre".

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