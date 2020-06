Nardella per la città metropolitana: “Vogliamo annunciare presto il GP del Mugello di Formula 1”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, stamani ha parlato a Sky TG24 di come il capoluogo toscano si sta rialzando dopo la crisi del coronavirus, partendo dai film che rappresentano Firenze: “Penso innanzitutto a “Camera con Vista”, poi come non citare “Amici miei” o “Inferno” di Dan Brown. Come ci apprestiamo a tornare alla normalità? Vi annuncio che Dolcee Gabbana sta organizzando la prima sfilata post-covid.. In più vogliamo portare qui (al Mugello, ndr) il Gran Premio di Formula 1: ci speriamo e sappiamo che sarebbe una grande occasione”.