Nardella: "Parlerò coi Della Valle, voglio sperare che il loro sia solo un momento di riflessione"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato brevemente delle controversie, a livello societario, che sta attraversando la Fiorentina. Il primo cittadino ha detto la sua sulle recenti parole dei D...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato brevemente delle controversie, a livello societario, che sta attraversando la Fiorentina. Il primo cittadino ha detto la sua sulle recenti parole dei Della Valle: "Mi confronterò con loro, per rilanciare il bene comune della città e della Fiorentina. I Della Valle hanno dato molto a Firenze e Firenze ha dato molto a loro. Voglio credere che questo loro passo indietro sia solo un momento di riflessione per questo voglio capire e fare la mia parte". Le dichiarazioni sono state divulgate da Lady Radio.