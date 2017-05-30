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Nardella: "Parlerò coi Della Valle, voglio sperare che il loro sia solo un momento di riflessione"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato brevemente delle controversie, a livello societario, che sta attraversando la Fiorentina. Il primo cittadino ha detto la sua sulle recenti parole dei D...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2017 11:34
Nardella: "Parlerò coi Della Valle, voglio sperare che il loro sia solo un momento di riflessione" -
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Il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato brevemente delle controversie, a livello societario, che sta attraversando la Fiorentina. Il primo cittadino ha detto la sua sulle recenti parole dei Della Valle: "Mi confronterò con loro, per rilanciare il bene comune della città e della Fiorentina. I Della Valle hanno dato molto a Firenze e Firenze ha dato molto a loro. Voglio credere che questo loro passo indietro sia solo un momento di riflessione per questo voglio capire e fare la mia parte". Le dichiarazioni sono state divulgate da Lady Radio.

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