Nardella: “Nuovo stadio? Carotaggi iniziati alla Mercafir. Non si torna più indietro”
Importante annuncio quello del Sindaco di Firenze, Dario Nardella:“La Fiorentina ha iniziato i carotaggi nell’area Mercafir dando di fatto il via ai lavori. Adesso non si torna più indietro”.A riporta...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 11:53
Importante annuncio quello del Sindaco di Firenze, Dario Nardella:
“La Fiorentina ha iniziato i carotaggi nell’area Mercafir dando di fatto il via ai lavori. Adesso non si torna più indietro”.
A riportare le dichiarazioni, La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna.