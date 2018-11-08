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Nardella: “Nuovo stadio? Carotaggi iniziati alla Mercafir. Non si torna più indietro”

Importante annuncio quello del Sindaco di Firenze, Dario Nardella:“La Fiorentina ha iniziato i carotaggi nell’area Mercafir dando di fatto il via ai lavori. Adesso non si torna più indietro”.A riporta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 11:53
Nardella: “Nuovo stadio? Carotaggi iniziati alla Mercafir. Non si torna più indietro” - Nardella
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Importante annuncio quello del Sindaco di Firenze, Dario Nardella:

“La Fiorentina ha iniziato i carotaggi nell’area Mercafir dando di fatto il via ai lavori. Adesso non si torna più indietro”.

A riportare le dichiarazioni, La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna.

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