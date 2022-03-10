Nardella: “Nuovo Franchi? Lavoriamo con la Fiorentina. Euro 2032? Vogliamo essere un biglietto da visita”

La tribuna stampa verrà dedicata a Rialti

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: “La Fiorentina non ha risposto sul nuovo stadio… come lo interpreto? Mi limito ai fatti. Stiamo lavorando insieme. Abbiamo firmato con Barone la proroga biennale della convenzione per il Franchi. É evidente che da ora in poi dovremo avere una collaborazione costante”.

“La Fiesole sarà in campo nel nuovo Franchi. Commisso l’ho sentito recentemente, un paio di volte per messaggio. Ho scritto che lo aspettiamo al più presto a Firenze. Non vedo l’ora di incontrarlo. Questo stadio é pensato per un uso quotidiano, un nuovo museo della Fiorentina e della Nazionale”.

Capitolo Europei?

“Si noi con questo stadio vogliamo essere un bel biglietto da visita del paese per la candidatura per l’Italia 2032.

E poi c’è da dedicare la tribuna stampa a Rialti…

“Senz’altro. Un impegno preso. E sarà una magnifica tribuna stampa nel nuovo stadio”.

LEGGI ANCHE, 30 MILIONI PER LE AREE INTORNO ALLO STADIO. SE COMMISSO SI DEFILA, IDEA PROJECT FINANCING

https://www.labaroviola.com/30-milioni-per-le-aree-intorno-allo-stadio-se-commisso-si-defila-idea-project-financing/168467/