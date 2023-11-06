Nardella: "La Lega ha insistito per giocare Fiorentina-Juve. Gesto nobile di Biraghi"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l'aiuto che Biraghi ha voluto dare alle popolazioni alluvionate, ai microfoni di Rtv38: "Questa mattina ho visto la foto del capitano della Fior...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l'aiuto che Biraghi ha voluto dare alle popolazioni alluvionate, ai microfoni di Rtv38: "Questa mattina ho visto la foto del capitano della Fiorentina Biraghi e vorrei ringraziarlo pubblicamente. Lo conosco benissimo e lo stimo, senza grande clamore, senza cercare visibilità, ha messo gli stivali ed è andato a dare una mano a Campi Bisenzio. Il suo è un gesto molto bello, così come quello fatto da tantissime cittadine e cittadini che si stanno riversando in quella zona”.

Poi ha proseguito parlando del mancato rinvio di Fiorentina-Juventus: ”Ho parlato sia con il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini, che col ministro degli Interni Piantedosi a proposito del problema di opportunità più che di sicurezza sulla partita fra Fiorentina e Juventus. La Lega serie A ha insistito perché la gara si giocasse, ha preso questa decisione, è l’organo deputato a farlo, ma credo che nessuno possa rimproverarsi di aver fatto tutto il possibile. E’ andata così, ora è il caso di concentrarsi sull’emergenza perché è questo che ci chiedono i cittadini”.

https://www.labaroviola.com/galli-se-la-fiorentina-vincesse-una-partita-come-quella-della-juventus-mi-vergognerei-non-e-calcio/229327/