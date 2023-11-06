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Nardella: "La Lega ha insistito per giocare Fiorentina-Juve. Gesto nobile di Biraghi"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l'aiuto che Biraghi ha voluto dare alle popolazioni alluvionate, ai microfoni di Rtv38: "Questa mattina ho visto la foto del capitano della Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2023 17:30
Nardella: "La Lega ha insistito per giocare Fiorentina-Juve. Gesto nobile di Biraghi" -
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Nardella: "La Lega ha insistito per giocare Fiorentina-Juve. Gesto nobile di Biraghi"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato così l'aiuto che Biraghi ha voluto dare alle popolazioni alluvionate, ai microfoni di Rtv38: "Questa mattina ho visto la foto del capitano della Fiorentina Biraghi e vorrei ringraziarlo pubblicamente. Lo conosco benissimo e lo stimo, senza grande clamore, senza cercare visibilità, ha messo gli stivali ed è andato a dare una mano a Campi Bisenzio. Il suo è un gesto molto bello, così come quello fatto da tantissime cittadine e cittadini che si stanno riversando in quella zona”.

Poi ha proseguito parlando del mancato rinvio di Fiorentina-Juventus: ”Ho parlato sia con il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini, che col ministro degli Interni Piantedosi a proposito del problema di opportunità più che di sicurezza sulla partita fra Fiorentina e Juventus. La Lega serie A ha insistito perché la gara si giocasse, ha preso questa decisione, è l’organo deputato a farlo, ma credo che nessuno possa rimproverarsi di aver fatto tutto il possibile. E’ andata così, ora è il caso di concentrarsi sull’emergenza perché è questo che ci chiedono i cittadini”.

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