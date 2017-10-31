Nardella: "La Fiorentina sta andando avanti. Presenteremo il progetto definitivo il 31 di Dicembre"

Durante la trasmissione La Tara ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole sul futuro del nuovo stadio..

Durante la trasmissione La Tara ha parlato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Queste le sue parole sul futuro del nuovo stadio registrate da Il sito di Firenze:

“I dati sono chiari. Noi abbiamo entro la fine dell'anno l'obiettivo di fare la variante a Castello: il punto inequivocabile che ti segna la svolta sul fatto che noi rifaremo i nuovi mercati (Mercafir, ndr) nell'area di Castello liberando definitivamente l'area per lo stadio. Il 31 dicembre è la data fissata per la presentazione del progetto definitivo, so che la Fiorentina sta andando avanti, quindi francamente non vedo il problema. È tutto apposto se ognuno fa la sua parte: noi – ha spiegato Nardella - dobbiamo portare la variante al piano di Castello (PUE, Piano Urbanistico Esecutivo, ndr), la Fiorentina il progetto definitivo”.