Nardella: "La Fiorentina adesso è una squadra vera che non ha paura di nessuno. Bravo Pioli"
Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dopo io pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole: "La Fiorentina di oggi che ferma l’Inter è davvero molto migliorata ri...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 13:36
Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dopo io pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole: "La Fiorentina di oggi che ferma l’Inter è davvero molto migliorata rispetto a 20 partite fa. Si comincia a vedere una squadra vera che non teme nessuno. Bravo mister Pioli bravi ragazzi!"