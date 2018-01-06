Nardella: "La Fiorentina adesso è una squadra vera che non ha paura di nessuno. Bravo Pioli"

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dopo io pareggio di ieri sera tra Fiorentina e Inter, queste le sue parole: "La Fiorentina di oggi che ferma l’Inter è davvero molto migliorata ri...

A cura di Redazione Labaroviola 06 gennaio 2018 13:36

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