Labaro Viola

Nardella: "Inizio lavori stadio entro 2019 ma stavolta non ci scommetto una cena.."

Il Sindaco si Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dell'argomento stadio: "Se tutto va come deve andare..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 12:01
Nardella: "Inizio lavori stadio entro 2019 ma stavolta non ci scommetto una cena.." -
News
Nardella
Condividi

Il Sindaco si Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dell'argomento stadio: "Se tutto va come deve andare, perché i tempi dei ricorsi sono imprevedibili, i lavori possono cominciare entro il 2019, ma in questo caso non sono pronto a scommettere una cena"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok