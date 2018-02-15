Nardella: "Inizio lavori stadio entro 2019 ma stavolta non ci scommetto una cena.."

Il Sindaco si Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dell'argomento stadio: "Se tutto va come deve andare..

Il Sindaco si Firenze Dario Nardella è tornato a parlare dell'argomento stadio: "Se tutto va come deve andare, perché i tempi dei ricorsi sono imprevedibili, i lavori possono cominciare entro il 2019, ma in questo caso non sono pronto a scommettere una cena"