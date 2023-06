Nardella: “Franchi aperto? Oggi l’incontro con la Prefetta. Noi disponibili ad aiutare la Fiorentina”

Intervenuto in conferenza stampa dalla Sala di Lorenzo a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato della questione relativa alla possibile apertura dello stadio Franchi in occasione della finale di Conference tra Fiorentina e West Ham: “Ci ha convocato la Prefetta per questo pomeriggio, per affrontare questo tema che può avere serie implicazioni di ordine pubblico. Noi come amministrazione siamo disponibile a fare tutto che serve, ad aiutare la Fiorentina se deciderà di aprire il Franchi, o comunque a trovare delle soluzioni per i tifosi nel caso in cui decidessero di non aprirlo”.