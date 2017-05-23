Nardella: "I Della Valle? Mi auguro di trovarli, abbiamo progetti importanti da portare avanti insieme"
Prima ancora di commentare è importante che il sindaco si confronti con la proprietà
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2017 20:47
Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato le parole di Diego Della Valle. Queste le sue dichiarazioni a ItalPress: "Spero di incontrare presto i Della Valle, perché prima ancor di commentare è importante che il sindaco si confronti con la proprietà. Abbiamo progetti importanti da portare avanti insieme, quindi mi auguro di trovarli".