Il primo cittadino di Firenze è intervenuto nel consueto appuntamento del Pentasport:

“Commisso è ottimo fisarmonicista, abbiamo suonato insieme a Radio Rai lui da New York e io da Firenze. Resterà nella storia, nella pagina satirica (ride ndr). Coronavirus? Sono numeri ancora seri ma non bisogna confondere il miglioramento conun’emergenza superata. Rispetto al nord siamo meno sotto pressione, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili e in alcuni casi diminuiti. Da oggi abbiamo i droni in città, ci sono troppe persone in città in particolare oggi. C’è la corsa a fare la spesa, siamo in emergenza da un mese e mezzo ma tutti si ricordano di uscire il venerdì e il sabato”.