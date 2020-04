Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Nella scorsa settimana c’è stato un aumento di traffico a Firenze, nonostante non fossero molte le attività riaperte. I controlli di polizia e carabinieri sono ci sono stati e ieri sei persone sono state sanzionate. Da oggi entra in vigore l’obbligo di indossare la mascherina quando si esce. Le mascherine vengono fornite anche da farmacie e supermercati, quindi averle è facile. Trovo incredibile che ci siano persone che vanno ai supermercati solamente per prendere le mascherine o che addirittura le buttano via per terra. L’inciviltà non ha proprio limite. Abbiamo due proposte: una è di aprire spazi verdi per i bambini, ovviamente controllati. L’altra è quella di dare la possibilità di acquistare prodotti da asporto dai ristoranti e bar, per fare respirare un po’ questi servizi”.