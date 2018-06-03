Nardella a La7: “Se il governo ci bloccasse il progetto aeroporto si farebbe un autogol. Firenze...”
Il Sindaco di Firenze e tifoso viola, Dario Nardella, è intervenuto ai microfoni di “Faccia a Faccia” su La7 toccando alcuni temi che riguardano di riflesso anche la Fiorentina. Queste le sue dichiara...
Il Sindaco di Firenze e tifoso viola, Dario Nardella, è intervenuto ai microfoni di “Faccia a Faccia” su La7 toccando alcuni temi che riguardano di riflesso anche la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:
“Quando cambia il governo possono innescarsi dei meccanismi che potrebbero portare problemi ma, spero che, anche il nuovo spinga per l’ampliamento della pista d’atterraggio all’aeroporto di Peretola. Non farlo sarebbe un autogol il progetto è pronto da anni”.
Una manovra urbanistica che ricordiamo, coinvolge la zona di Firenze Nord dove, salvo complicazioni, verrà costruito il nuovo stadio della Fiorentina.