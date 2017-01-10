Il Napoli vince (3-1) contro lo Spezia ed è ai quarti di Coppa Italia

Al vantaggio di Zielinski ha risposto Piccolo. Nella ripresa le reti decisive di Giaccherini e Gabbiadini

In caso di passaggio del turno sarà il Napoli l'avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri, infatti, è riuscita ad avere la meglio sullo Spezio nonostante i liguri fossero riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale ed a concludere il primo tempo in parità. Al vantaggio firmato da Zielinski al 2' ha risposto Piccolo al 34'. L'uno-due micidiale avviene fra il 55' ed il 57': quando prima Giaccherini e poi Gabbiadini mettono al sicuro il risultato per gli azzurri.