Napoli su Twitter: “Coraggio Karius una serata storta può capitare. Un abbraccio”
Dopo la sconfitta in Finale di Champions del Liverpool contro il Real Madrid che ha visto protagonista il portiere dei “reds” Karius colpevole di due papere, su Twitter è stato rinfrancato dal Napoli....
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 22:56
Dopo la sconfitta in Finale di Champions del Liverpool contro il Real Madrid che ha visto protagonista il portiere dei “reds” Karius colpevole di due papere, su Twitter è stato rinfrancato dal Napoli. Questo il Tweet da parte del profilo ufficiale: