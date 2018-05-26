Labaro Viola

Napoli su Twitter: “Coraggio Karius una serata storta può capitare. Un abbraccio”

Dopo la sconfitta in Finale di Champions del Liverpool contro il Real Madrid che ha visto protagonista il portiere dei “reds” Karius colpevole di due papere, su Twitter è stato rinfrancato dal Napoli....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 22:56
Napoli su Twitter: “Coraggio Karius una serata storta può capitare. Un abbraccio” -
News
Napoli
Karius
Condividi

Dopo la sconfitta in Finale di Champions del Liverpool contro il Real Madrid che ha visto protagonista il portiere dei “reds” Karius colpevole di due papere, su Twitter è stato rinfrancato dal Napoli. Questo il Tweet da parte del profilo ufficiale:

Napoli su Twitter: “Coraggio Karius una serata storta può capitare. Un abbraccio”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok