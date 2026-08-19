Nani: "Atta è stata una grande cessione, abbiamo trovato un accordo che ci soddisfa molto"

Il dirigente friulano ha parlato della cessione di Atta in viola

A Tmw radio è intervenuto il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani per parlare della trattativa di Atta alla Fiorentina: "Non abbiamo mai rivelato l'accordo con le cifre per Atta alla Fiorentina, ma siamo contenti per quello che abbiamo raggiunto sia per noi che per il ragazzo perché può crescere tanto in viola. Lui ha una grande occasione per la sua carriera mentre noi possiamo spendere sul mercato diversi soldi per fare un notevole investimento."