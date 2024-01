Nainggolann senza filtri sulla Conference: ”Trofeo che non conta nulla, nemmeno esisteva tre anni fa”

Intervenuto in una diretta Instagram, l’ex centrocampista, tra le altre di Inter, Roma, Cagliari e Spal Radja Nainggolan ha commentato l’esonero di Josè Mourinho con un riferimento al trofeo europeo conquistato alla guida della Roma nel 2022:

”Sono convinto che De Rossi sorprenderà, poi è chiaro che i tifosi stanno dietro a Mourinho perché gli ha fatto vincere la Conference, che a dirla tutta per me non è un trofeo che conta visto che neppure esisteva fino a tre anni fa”.

