Simeone: “Mi ricordo la tripletta con la Fiorentina ma è nulla rispetto alle emozioni vissute a Napoli”

Giovanni Simeone ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Napoli, queste le sue parole in conferenza stampa:

Siete campioni d’Italia ma non siete considerati i favoriti. È un motivo di stimolo?

“Sì, siamo qui perché siamo i campioni d’Italia. Chiaramente siamo in questa competizione che è molto importante e proveremo a dare il massimo e dare energia al momento”.

Con la maglia della Fiorentina una tua tripletta chiuse il sogno scudetto del Napoli. Oggi puoi aiutare a coltivare un sogno che per voi può essere importante?

“Sì, personalmente quel momento lì è stato importante, ma niente a che vedere con quello che ho fatto col Napoli l’anno scorso. È chiaro che è una partita molto difficile, la Fiorentina gioca bene a calcio e sta bene in classifica. È una buona squadra e anche noi dovremo cercare di togliere una grande possibilità di togliere il pallone. Ci proveremo a gestirlo, come ci proveranno loro. In questo momento c’è bisogno di tanta umiltà e di tanto spirito di squadra, non c’è bisogno di pensare all’io o al noi, che è quello che dovrebbe caratterizzare lo spirito di squadra”.

Lo scorso anno usavi un bloc notes per notare i tuoi periodi, questo non sembra il più facile. Cosa senti di poter dare al Napoli ora?

“Continuo a farlo, a scrivere, è questo che mi fa migliorare come calciatore e come persona. Mi aiuta tantissimo a trovare la fiducia e a sentire che sono con la squadra, in un certo modo, che posso aiutare i miei compagni con delle giocate. La partita con la Fiorentina sarà difficile: scrivo tante cose e il mister mi aiuta sempre con i video a cercare di scrivere il meglio possibile ed essere sempre più bravo”.

Nell’ultima Supercoppa vinta a Doha ci fu una doppietta di Higuain. Cosa significherebbe per te segnare domani? L’idea del mister di far svariare Kvara dietro la punta quanto vi aiuta?

“Per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che per un attaccante e per un calciatore fare gol nelle partite importanti è molto importante. Speriamo che serva a vincere la partita, soprattutto. Per quanto riguarda Kvara, potrebbe essere una possibilità. Io cercherò di adattarmi sempre a quello che chiede il mister, io mi adatto a tutto. È chiaro che avere un giocatore come Kvara è sempre buono”.

Cosa ha lasciato il ritiro nel gruppo? Avete incontrato De Laurentiis?

“Quando si parla di ritiro sembra brutto, ma è anche una forma di stare insieme, di cenare insieme, di giocare insieme: è una forma di stare insieme e capire che siamo tutti nella stessa barca, è la cosa più importante. Non abbiamo parlato col presidente, stiamo lavorando tutti i giorni in silenzio e cerchiamo di lavorare insieme, di stare uniti. Meno si parla meglio è, contento i fatti”.