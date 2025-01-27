Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di droga, presunta importazione di cocaina dal Sud America

"Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio"; è questa l'apertura dei principali siti di informazione in Belgio. Stando a quanto riportato...

"Radja Nainggolan è stato arrestato dalla polizia di Bruxelles nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio"; è questa l'apertura dei principali siti di informazione in Belgio. Stando a quanto riportato dai media locali, Nainggolan, da poco tornato a giocare in Serie B nel suo paese, sarebbe coinvolto in un'indagine per traffico di droga. Questo è quanto si legge sulle maggiori testate belga: "L'arresto di Nainggolan fa parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio. Al momento gli interrogatori sono ancora in corso".

L'accusa sarebbe quella di traffico internazionale di stupefacenti. Nella mattinata sono state effettuate 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il procuratore Julien Moinil ha spiegato: "L'inchiesta si basa su presunti fatti di importazione di cocaina dall'America del Sud all'Europa via il porto d'Anversa, e la distribuzione in Belgio". Nainggolan figura tra gli arrestati e "nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni".

Nainggolan stamattina era atteso per l'allenamento con il suo nuovo club, il Lokeren-Temse, e quando non lo hanno visto arrivare in molti si sono chiesti cosa stesse succedendo e poi hanno appreso la notizia dalla stampa: "Visto che l'indagine è ancora in corso - si legge in un comunicato - i servizi di polizia non possono e non vogliono commentare ulteriormente. Rispettano il principio della presunzione di innocenza. Come club siamo d’accordo con questo. Possiamo solo confermare che il giocatore questa mattina era assente all'allenamento". Lo scrive il Corriere della Sera

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