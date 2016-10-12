Mutu sulla sua nuova vita da allenatore: "Ho iniziato a seguire il corso, voglio la licenza A. Quando sono entrato nello spogliatoio.."

Adrian Mutu, ex giocatore tra le altre di Chelsea e Fiorentina, ha parlato alla nota radio rumena Europa FM del suo futuro. Queste le sue parole: “La carriera da calciatore per me è finita. Oggi ho in...

A cura di Redazione Labaroviola 12 ottobre 2016 11:12

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