Mutu sulla sua nuova vita da allenatore: "Ho iniziato a seguire il corso, voglio la licenza A. Quando sono entrato nello spogliatoio.."
Adrian Mutu, ex giocatore tra le altre di Chelsea e Fiorentina, ha parlato alla nota radio rumena Europa FM del suo futuro. Queste le sue parole: “La carriera da calciatore per me è finita. Oggi ho in...
Adrian Mutu, ex giocatore tra le altre di Chelsea e Fiorentina, ha parlato alla nota radio rumena Europa FM del suo futuro. Queste le sue parole: “La carriera da calciatore per me è finita. Oggi ho iniziato a frequentare la scuola per allenatori, seguiamo i bambini dai 6 agli 8 anni. A metà novembre avrò finito il modulo per la licenza B, anche se serve la A per essere allenatore in seconda nel massimo campionato rumeno. Quando sono entrato nello spogliatoio ho chiesto per prima cosa serietà, disciplina e puntualità”.