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Mutu: "Ringrazio col cuore i tifosi. Io in società? Ne parleremo..."

Le parole di Adrian Mutu al termine della festa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2016 00:40
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Al termine della celebrazione per i 90 anni della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Adrian Mutu. Ecco le sue dichiarazioni:

"Bellissima serata non vedevo l'ora di tornare a Firenze, ringrazio col cuore i tifosi viola, sono onorato per il coro a me dedicato. Io in società in futuro? Ne parleremo col direttore Corvino. Col Chievo partita sempre dura, c'è da lavorare ancora molto"

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