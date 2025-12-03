3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:34

Mutti: "Il mercato di gennaio non può aiutare questa Fiorentina. Il lavoro duro toccherà a Vanoli"

News

Mutti: “Il mercato di gennaio non può aiutare questa Fiorentina. Il lavoro duro toccherà a Vanoli”

Redazione

3 Dicembre · 15:42

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 15:42

di

Bortolo Mutti analizza la situazione in casa Viola dopo la sconfitta della Fiorentina nella trasferta di Bergamo

Bortolo Mutti, ex allenatore, a Radio FirenzeViola  ha commentato così il momento che sta vivendo la Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “La Fiorentina è una squadra in difficoltà sotto tutti gli aspetti, affrontare la Dea dopo la vittoria in Champions non era semplice. Ho visto però la solita squadra che fa fatica a fare gol e dietro è fragile. Fa strano vedere questa squadra in fondo alla classifica vista anche la rosa di cui dispone. Vanoli dovrà lavorare su più aspetti da quello fisico a quello mentale a quello tattico. È un lavoro duro che conosco. La concorrenza poi non è semplice da affrontare perché le squadre in lotta per la salvezza sono abituate a giocare in certe condizioni”.

Sui gol subiti da palla inattiva: Vanoli deve entrare nella testa dei giocatori alzando la loro attenzione soprattutto in situazioni come quelle delle palle inattive. Non deve mancare la malizia e certi atteggiamenti che fanno la differenza alla fine. Il campionato è ancora molto lungo ma non va perso altro tempo, non si può pensare di aspettare un mercato come quello di gennaio che è più deleterio che utile. La parte più difficile del lavoro da fare toccherà a Vanoli”.

