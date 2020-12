Museo Fiorentina, rinviata l’edizione della Hall of fame. Appuntamento al 2021. I motivi

Il Museo Fiorentina comunica che, a causa della situazione di emergenza nazionale Covid-19, la nona edizione della “Hall of fame” 2020, organizzata ogni anno con ACF Fiorentina, non potrà svolgersi come programmato e sarà rimandata al prossimo anno.

Per lo stesso motivo anche le consuete rievocazioni storiche “Derby storico fiorentino” e “Florence football cup” non potranno avere luogo e sono rinviate a data da destinarsi.

Il Museo Fiorentina, nel rispetto delle norme vigenti, continua in modalità smart working ad operare quotidianamente per la ricerca e valorizzazione della Storia Viola, grazie al prezioso contributo di tutti i componenti che ringraziamo pubblicamente per il loro incessante ed appassionato lavoro, a breve sarà inaugurato online il nuovo sito web del Museo Fiorentina che permetterà a tutti i tifosi di sentirsi più vicini alla storia della nostra Fiorentina.