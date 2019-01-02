Muriel spiazza Gattuso. Ecco come la viola ha battuto il Milan sul mercato

Su Corriere.it si legge che il tecnico dei milanisti contava di aver trovato nel colombiano il jolly d’attacco che cercava. Leonardo, direttore tecnico del Milan, ora è di nuovo costretto a reperire u...

Su Corriere.it si legge che il tecnico dei milanisti contava di aver trovato nel colombiano il jolly d’attacco che cercava. Leonardo, direttore tecnico del Milan, ora è di nuovo costretto a reperire una punta che sappia ricoprire tutti i ruoli offensivi e contavano di aver preso il colombiano.

Come ha fatto la Fiorentina a convincere Muriel ad accettare la propria proposta dicendo no ad un trasferimento a Milano? Sempre su Corriere.it si legge che i viola hanno garantito all’attaccante proveniente dal Siviglia un posto da titolare nel tridente con Simeone e Chiesa e lo hanno rassicurato sulla certezza del riscatto a fine stagione.