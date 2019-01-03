Muriel: “Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora d’iniziare. Un abbraccio ai tifosi”
Tramite il profilo ufficiale Instagram della Fiorentina dalla quale prendiamo foto e video, il neo attaccante della squadra viola, Luis Muriel, ha voluto fare un saluto ai tifosi della Fiorentina:“Son...
A cura di Redazione Labaroviola
03 gennaio 2019 13:39
Tramite il profilo ufficiale Instagram della Fiorentina dalla quale prendiamo foto e video, il neo attaccante della squadra viola, Luis Muriel, ha voluto fare un saluto ai tifosi della Fiorentina:
“Sono contento di essere qui, non vedo l’ora di iniziare, un abbraccio a tutti i tifosi della Fiorentina speriamo vada tutto bene”