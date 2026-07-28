Mpasinkatu promuove il centrocampo viola: "Oulai è un play alla Pizarro. Thorstvedt? Grosso lo vuole"

L'operatore di mercato esalta le qualità della mediana della Fiorentina: "Con due play si può giocare. Atta garantisce equilibrio, Fagioli può fare anche la mezzala"

L'operatore di mercato e direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto nel corso della trasmissione Palla al Centro su Radio FirenzeViola, soffermandosi sul centrocampo della Fiorentina di Fabio Grosso e sui profili di Fagioli, Oulai e Thorstvedt.

Sul possibile utilizzo di due play in mezzo al campo: "Lo ha dimostrato la Spagna che si può giocare con i 'piccoletti' a centrocampo. Hanno una tecnica superiore agli altri e l'altezza non può essere considerato per forza un handicap. Poi c'è Atta che compensa ampiamente il discorso dei centimetri e della mancanza di fisicità da parte dei compagni di reparto".

Mpasinkatu ha poi analizzato le caratteristiche dei due centrocampisti viola, evidenziandone le differenze: "Avendo visto entrambi fin da ragazzi, Fagioli può giocare anche mezzala e lo ha fatto spesso prima di arrivare in viola, mentre penso che Oulai sia un play alla Pizarro. Lui ha margini ampissimi di miglioramento e il passaggio in Italia lo farà crescere. Ha una faccia da ragazzino ma poi ha il carattere di un veterano".

Infine, il direttore sportivo si è soffermato sul centrocampista del Sassuolo, nome accostato con insistenza ai viola: "È una richiesta del mister, poi saprà lui come utilizzarlo meglio. Spesso gli allenatori hanno bisogno di affidarsi a giocatori che conoscono già il loro modo di interpretare il calcio. Penso che la Fiorentina farà di tutto per portarlo alla corte di Grosso".