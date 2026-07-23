Mpasinkatu: "Paratici sa che se Oulai dovesse fare bene, nel giro di due anni potrà cederlo a 60-70 milioni"

L'opinione di Malu Mpasinkatu sull'ambientamento di Oulai e sul mercato della Fiorentina condotto da Paratici

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo ed opinionista, è stato intervistato all'interno della trasmissione "Palla al centro" in onda su Radio Firenze Viola.

Su Oulai:

"E' stato un parto cesareo ma alla fine è arrivato. Lui è molto contento ed entusiasta, si sta accorgendo che nel giocare in Italia c'è un clima particolare. E' molto contento poi avrà a livello di ambiente Kean che parla francese o Atta. La Fiorentina ha messo sul piatto una cifra che in pochi pensavano potesse offrire. Fabio sa benissimo che se il giocatore fa bene nel giro di due, tre anni potrà rivenderlo a 60-70 milioni"

Sulla formula tattica di Fabio Grosso:

"Il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace se hai Atta al top, Oulai al top e Fagioli al top non puoi non farlo giocare. Oulai nell'aspetto fisico ricorda Pizarro e magari Fagioli ritorna ad adattarsi in un ruolo che conosce come la mezzala e potrà occuparsi di più della zona offensiva"

Sugli esterni d'attacco:

"E' un mercato difficile quello, il gruppo di lavoro di Paratici ne ha già individuati parecchi tra cui Irakunda che Fabio conosce bene e se ha la possibilità di prenderlo non se lo farà sfuggire. Stanno cercando di abbassare l'età per mettere in piedi un progetto nel medio-lungo periodo".

Sulla permanenza di Kean:

"L'obiettivo di Fabio è riportare la Fiorentina in alto, anche tra le prime 4. Penso che Kean farà parte della squadra nella prossima stagione, la Fiorentina si sta rilanciando adesso, perché non farne parte?"