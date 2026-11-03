Moviola, sufficienza piena per Marcenaro in Sassuolo-Fiorentina: direzione senza errori decisivi

Le due principali testate sportive assegnano un 6 al direttore di gara: regolari tutte le reti, corrette le decisioni sui contatti in area e sul presunto tocco di mano di Laurienté

Terminata la sfida tra Sassuolo e Fiorentina, i quotidiani passano in rassegna la direzione arbitrale di Marcenaro, esprimendo i propri giudizi sulla sua prestazione.



Corriere dello Sport (6): Marcenaro gestisce la gara senza particolari difficoltà, fischiando 27 falli e mostrando cinque cartellini gialli. Regolari tutte le reti: corrette le valutazioni sul fuorigioco di Laurienté, sul contatto tra Pellegrino e Candé e sul presunto tocco di mano in occasione del 2-2. Giusta anche la decisione sul tiro di Beto, respinto con il fianco da Bakola.



Gazzetta dello Sport (6): Giudizio positivo sulla direzione di Marcenaro. Regolare la posizione di Laurienté in occasione dell'1-0, corretto lasciar correre sul contatto tra Pellegrino e Candé per il pareggio viola. Nessuna irregolarità neanche sul secondo gol del francese, dopo il controllo VAR per un possibile tocco di mano.