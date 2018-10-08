Moviola, giusto non concedere dal VAR il rigore alla Fiorentina, ecco perchè

Questa la moviola in edicola oggi su Il Corriere dello Sport:Caicedo anticipa Gerson e tira, Lafont respinge. Il pallone resta lì e a quel punto il viola mette il braccio sinistro attorno all’avversar...

Questa la moviola in edicola oggi su Il Corriere dello Sport:

Caicedo anticipa Gerson e tira, Lafont respinge. Il pallone resta lì e a quel punto il viola mette il braccio sinistro attorno all’avversario e lo butta giù. Inspiegabile il silenzio del Var. Capovolgimento di fronte, colpo di testa di Pezzella, Simeone per primo sul pallone arriva Acerbi che invece il pallone non lo trova mai. Anche in questo caso ci stava un rigore anche se poi il Var lo avrebbe tolto perché il Cholito era in fuorigioco. Nel finale Luis Felipe di mestiere alle spalle di Simeone che volta in area. Anche qui resta il dubbio, anche qui il Var doveva intervenire.