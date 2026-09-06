Moviola CorSport: "Massa da 6,5. Non è rigore su Pellegrino e Njie. Ok il gol di Adams"

22 falli fischiati e nessun giallo

Ventidue falli fischiati e nessun cartellino giallo. La partita perfetta nella “vision” di Orsato, un paio di episodi - se vogliamo chiamarli così - in area di rigore, entrambi carenti di presupposti per il rigore (figuriamoci ora, con le asticelle alte stile record del Mondo firmato da Sotomayor).



Con un pallone che arriva al centro dell’area del Torino, Pellegrino si appoggia di schiena a Cömet che un po’ lo controlla con il braccio sinistro sul corpo. L’attaccante della Viola scivola e cade, allarga un po’ le braccia ma anche le sue proteste sono minime, come il contatto ricevuto. Corretto (al di là delle indicazioni di Orsato) lasciar proseguire.



Altro episodio in area granata, stavolta è Njie che sguscia via e Fortini lo ostacola con il braccio sinistro: un po’ di spinta c’è, ma troppo poco per concedere il penalty, figurarsi oggi, Massa non ci pensa a fa proseguire.



Nessun dubbio sulla regolarità della rete dell’1-2, segnata da Che Adams: la sua contesa del pallone alto a Joao Mario non è fallosa. I dubbi - da qui un breve silent check del VAR - nascevano dalla posizione di Belghali, che poi effettuerà il cross, al momento del lancio di Bracança: lo tiene in gioco Valde.

VAR: Giua 6. Facile pure per lui. Massa da 6,5. Lo riporta il Corriere dello Sport.