Moviola CorSport: “Dubbi sul 2-1, potrebbe essere in fuorigioco. Giusto non dare rigore su Maleh”

Oggi all’interno di Il Corriere dello Sport, forviamo la moviola della gara: “Resta più di un dubbio sulla regolarità della posizione di Cerny nel gol del Twente, ma Daniel Stefanski non può che fidarsi della decisione del suo assistente Obukowicz che già nel primo tempo aveva valutato regolare la posizione di Sottil che va a servire l’assist del 2-0 viola. L’arbitro polacco ha mantenuto un metro coerente per tutta la partita. Corretta l’ammonizione al 33’ pt per Smal che interrompe fallosamente una ripartenza della Fiorentina. Per lo stesso motivo vengono ammoniti al 10’ st Propper che blocca col corpo la corsa di di Cabral e al 17’ st Vlap che trattiene Venuti e nel recupero del secondo tempo Maleh. E Stefanski non sbaglia nemmeno a mostrare il cartellino giallo a Milenkovic: per non perdere il possesso del pallone dopo un controllo maldestro con il ginocchio si aiuta con un braccio, impedendo il nascere di una promettente azione d’attacco per gli avversari. Ok anche i gialli a Cerny e Amrabat per imprudenza. Nel minuto di recupero del primo tempo nell’area di rigore del Twente c’è un tocco sospetto con il piede di Brenet sullo stinco di Maleh. Il giocatore della Fiorentina finisce a terra portandosi fuori il pallone. L’arbitro concede la rimessa dal fondo: decisione giusta perché il contatto è troppo lieve per giustificare un calcio di rigore”.

