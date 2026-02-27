27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:58

Rassegna Stampa

Moviola CorSport: “Da annullare la rete dello 0-3, c’era fallo su Piccoli”

Redazione

27 Febbraio · 08:51

Non pulitissima la partita di Jovanovic

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola: “Non pulitissima la partita del croato Jovanovic: alcune decisioni (soprattutto sulla rilevazione del fallo) lasciano qualche perplessità. Da annullare la rete dello 0-3, quando è fallo è fallo.

A nostro avviso doveva essere annullato il gol dello 0-3 realizzato sempre da Mazurek: in APP (Attacking Possession Phase) c’è un Contatto (robusto) di Wojtuszek ai danni di Piccoli, il giocatore viola sembra in vantaggio e si prepara a controllare con il destro, l’avversario forse tocca anche il pallone ma prende un po’ tutto. Jovanovic lo giudica di gioco, il VAR non si intromette in questi casi (succede solo da noi), ma era da annullare.

Regolare la rete dello 0-2: ancora in APP c’è Pululu che tiene la posizione su Comuzzo (già ammonito), solo un appoggio non punibile. Ok la rete di Fagioli: Abramowicz in uscita sbatte sul suo compagno Vital. Ok anche il 2-3: non punibile il corpo a corpo Bazdar-Kean.

Il giallo a Comuzzo merita un approfondimento: è vero che trattiene Imaz che gli stava andando via (non è DOGSO perché manca la possibilità di prendere il pallone) ma Pululu parte da una posizione di probabile fuorigioco. Ingenuo Vital: già ammonito, protesta per un offside e trova il secondo giallo. VAR: Brand (Ger)6. Segue con attenzione senza dover mai intervenire”.

