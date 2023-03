Mourinho scherza: “La Uefa spenderà per trasportare la Coppa. Forse passerà da Roma a Firenze”

José Mourinho, dopo il passaggio del turno in Europa League della sua Roma, ha parlato anche della situazione delle altre italiane in Europa. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Abbiamo più squadre di tutti. La Juve non doveva stare in Europa League e la Fiorentina è candidata a vincere la Conference. Milan e Inter hanno avuto un gioco serio perché hanno vinto in casa e puoi giocare la seconda come vuoi. Se qualcuno mi dice qualcosa sul calcio italiano dico: ci sono 6 squadre nei quarti. Adesso la Lazio non avrà una terza competizione europea no?! E’ così, purtroppo… Adesso la Uefa dovrà spendere dei soldi per trasportare la Coppa. Poteva rimanere a Roma invece forse andrà a Firenze”.

