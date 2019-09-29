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Mostruoso Ribery, salta due persone e mette la palla in rete. S.Siro in piedi

S. Siro in piedi ad applaudire Ribery. Dopo una bellissima palla di Chiesa, il francese entra in area, salta due giocatori e scarica in rete

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 23:11
Mostruoso Ribery, salta due persone e mette la palla in rete. S.Siro in piedi - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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S. Siro in piedi ad applaudire Ribery. Dopo una bellissima palla di Chiesa, il francese entra in area, salta due giocatori e scarica in rete. I tifosi rossoneri non possono fare altro che alzarsi per rendere omaggio a uno dei più grandi giocatori degli ultimi anni.

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