Mostruoso Ribery, salta due persone e mette la palla in rete. S.Siro in piedi
S. Siro in piedi ad applaudire Ribery. Dopo una bellissima palla di Chiesa, il francese entra in area, salta due giocatori e scarica in rete
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 23:11
S. Siro in piedi ad applaudire Ribery. Dopo una bellissima palla di Chiesa, il francese entra in area, salta due giocatori e scarica in rete. I tifosi rossoneri non possono fare altro che alzarsi per rendere omaggio a uno dei più grandi giocatori degli ultimi anni.