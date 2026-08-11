Moretto: "Piccoli-Bologna, contatti in giornata. Parti vicine all'accordo, si discute sulla formula"

Ultimi nodi da sciogliere per Roberto Piccoli al Bologna

Roberto Piccoli è a un passo dal Bologna. Come riportato da Matteo Moretto, nella giornata di oggi ci sono stati contatti con la società rossoblù e le parti sarebbero vicine a un accordo. Oggetto di discussione è la formula dell'operazione: la Fiorentina vuole un trasferimento a titolo definitivo oppure, in alternativa, un prestito con obbligo di acquisto a condizioni facilmente raggiungibili.

Intanto, la società di Commisso ha trovato l'accordo per Mateo Pellegrino. La trattativa per il centravanti argentino è alle fasi finali e c'è fiducia per la chiusura dell'operazione, che potrebbe arrivare a breve.