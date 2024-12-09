Moretto: "Fiorentina monitora Liberali, talento 2007 del Milan. È in scadenza a giugno 2026"

Manca poco meno di un mese all'inizio della sessione di mercato invernale. E iniziano già i primi rumors sulla Fiorentina. Stando quanto riportato da Matteo Moretto, il club viola è attento sulla situ...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2024 15:50

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