Moretto: "Fiorentina monitora Liberali, talento 2007 del Milan. È in scadenza a giugno 2026"
Manca poco meno di un mese all'inizio della sessione di mercato invernale. E iniziano già i primi rumors sulla Fiorentina. Stando quanto riportato da Matteo Moretto, il club viola è attento sulla situ...
Manca poco meno di un mese all'inizio della sessione di mercato invernale. E iniziano già i primi rumors sulla Fiorentina. Stando quanto riportato da Matteo Moretto, il club viola è attento sulla situazione legata a Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Milan. Di seguito il tweet: "Da monitorare il futuro del giovane 2007 Mattia Liberali del Milan. Nelle ultime settimane diversi club italiani si sono informati sulla sua situazione. Fiorentina e Atalanta, attente. Il contratto di Liberali con il club rossonero scade nel giugno 2026".
TMW, TERRACCIANO NON LASCERÀ LA FIORENTINA A GENNAIO. RIMARRÀ ALMENO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE
https://www.labaroviola.com/tmw-terracciano-non-lascera-la-fiorentina-a-gennaio-rimarra-almeno-fino-al-termine-della-stagione/280221/