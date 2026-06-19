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Moretto: "Dodò non è una priorità per la Roma, per Gasperini non è neanche nelle prime 3/4 scelte"

Le ultime sul brasiliano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 13:15
Moretto: "Dodò non è una priorità per la Roma, per Gasperini non è neanche nelle prime 3/4 scelte" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
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Matteo Moretto, esperto di mercato, in un video sulla pagina YouTube di Fabrizio Romano, ha dato un aggiornamento di mercato. Dodò nelle ultime ore è stato accostato alla Roma ma secondo Moretto, in questo momento in realtà il nome del terzino della Fiorentina, non sarebbe una priorità per i giallorossi. Per Gasperini il brasiliano non è neanche nelle prime 3/4 scelte del club per il ruolo di esterno di centrocampo.





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