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Moretto: “Dodò ha scelto di non prolungare il contratto con la Fiorentina. Andrà via a parametro zero”

Moretto aggiorna la situazione Dodò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 12:16
Moretto: “Dodò ha scelto di non prolungare il contratto con la Fiorentina. Andrà via a parametro zero” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Matteo Moretto
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Secondo quanto riportato da Moretto sul suo profilo Youtube è tornato a parlare della situazione di Dodò in casa Fiorentina: “ha scelto di non prolungare l'accordo con i viola. La sua volontà è quella di liberarsi a parametro zero al termine del contratto. La Fiorentina aveva trovato un'intesa con l'Olympiakos per la sua cessione, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Grecia".

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