Moretto: “Dodò ha scelto di non prolungare il contratto con la Fiorentina. Andrà via a parametro zero”

Moretto aggiorna la situazione Dodò

Secondo quanto riportato da Moretto sul suo profilo Youtube è tornato a parlare della situazione di Dodò in casa Fiorentina: “ha scelto di non prolungare l'accordo con i viola. La sua volontà è quella di liberarsi a parametro zero al termine del contratto. La Fiorentina aveva trovato un'intesa con l'Olympiakos per la sua cessione, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Grecia".