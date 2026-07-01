Moretto conferma: “È fatta per il ritorno di Beltran al River Plate, finisce la sua esperienza a Firenze”

I viola sono pronti a incassare circa 7 milioni di euro dalla sua cessione, mantenendo anche una percentuale sulla sua futura rivendita

L'avventura di Lucas Beltran con la Fiorentina è arrivata ai titoli di coda. A confermarlo è l'esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui l'attaccante argentino è pronto a fare ritorno al River Plate, club nel quale aveva già brillato prima del trasferimento in viola.

L'operazione è ormai definita e consentirà alla Fiorentina di incassare una cifra complessiva intorno ai 7 milioni di euro, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Una formula che permetterà al club gigliato di monetizzare dalla cessione dell'argentino, mantenendo al tempo stesso un interesse economico sul suo futuro.

Fino a poco tempo fa la priorità dell'attaccante classe 2001 era quella di proseguire la propria carriera in Europa. Questa volta, però, lo scenario è cambiato. Dopo due stagioni in Serie A con la Fiorentina e un'altra esperienza nella Liga con il Valencia, il centravanti di Córdoba è pronto a dire sì al River Plate, dove ritroverà un ambiente che conosce bene e nel quale proverà a rilanciare definitivamente la propria carriera.