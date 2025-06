Moretto: “Alla Fiorentina piace molto Alfon Gonzalez, ha una clausola da 5 milioni di euro”

Sul canale Youtube in Italiano di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina e su Alfon Gonzalez, queste le sue parole:

“Alfon Gonzalez si è liberato a parametro 0 dal Celta Vigo e ha firmato con il Siviglia a parametro 0, ma ha una clausola nel contratto in cui entro fine mese può liberarsi versando 5 milioni di euro al club Andaluso. In Italia piace molto a diversi club tra cui Fiorentina e Sassuolo, è un profilo che verrà visionato da molti, ala sinistra del Siviglia che però di fatto non ha mai vestito la maglia del club ed è una situazione seguita con attenzione dalla Fiorentina”