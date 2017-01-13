Il Montpellier rifiuta i 5 milioni offerti dalla Fiorentina per Skhiri

La Fiorentina non sembra intenzionata a mollare la presa per il difensore classe '95

Gli occhi della squadra di mercato della Fiorentina sono ancora puntati sulla Ligue 1. Infatti, secondo quanto appreso da Sky Sport, pare che a finire nel mirino della società gigliata questa volta sia stato un giovane difensore del Montpellier, Ellyes Skhiri. Classe ‘95, ha sia il passaporto francese che quello tunisino, è riuscito, proveniendo dal vivaio del club transalpino, a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra, infatti sono già 20 le presenze messe insieme dal difensore in questa stagione fra campionato e coppe. Adattabile anche sulla corsia di destra, predilige tuttavia l’impiego in posizione centrale, sia in una difesa a 3 che in una linea a 4.

Stando alle indiscrezioni sembra che la Fiorentina abbia già offerto 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. Offerta che tuttavia è stata declinata dal Montepellier che, tra l’altro, ha da poco rinnovato il contratto di Skhiri. In attesa di ulteriori sviluppi i viola non sembrano affatto intenzionati a mollare la presa.