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Il Montpellier rifiuta i 5 milioni offerti dalla Fiorentina per Skhiri

La Fiorentina non sembra intenzionata a mollare la presa per il difensore classe '95

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2017 19:13
Il Montpellier rifiuta i 5 milioni offerti dalla Fiorentina per Skhiri -
Calciomercato
Fiorentina
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Gli occhi della squadra di mercato della Fiorentina sono ancora puntati sulla Ligue 1. Infatti, secondo quanto appreso da Sky Sport, pare che a finire nel mirino della società gigliata questa volta sia stato un giovane difensore del Montpellier, Ellyes Skhiri. Classe ‘95, ha sia il passaporto francese che quello tunisino, è riuscito, proveniendo dal vivaio del club transalpino, a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra, infatti sono già 20 le presenze messe insieme dal difensore in questa stagione fra campionato e coppe. Adattabile anche sulla corsia di destra, predilige tuttavia l’impiego in posizione centrale, sia in una difesa a 3 che in una linea a 4.

Stando alle indiscrezioni sembra che la Fiorentina abbia già offerto 5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. Offerta che tuttavia è stata declinata dal Montepellier che, tra l’altro, ha da poco rinnovato il contratto di Skhiri. In attesa di ulteriori sviluppi i viola non sembrano affatto intenzionati a mollare la presa.

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