Monti: “Vanoli? Ha tirato le orecchie alla squadra. Prende una patata bollente, ma è determinato”

News

Monti: “Vanoli? Ha tirato le orecchie alla squadra. Prende una patata bollente, ma è determinato”

Redazione

ACF FiorentinaPaolo Vanoli

"Ogni giocatore ha il suo fisico e deve avere il suo tipo di allenamento"

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alle parole pronunciate da Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina, durante la conferenza stampa. Ecco le sue parole.

“Vanoli mi è piaciuto molto, ha detto quello che doveva dire. Prende in mano una bella patata bollente, ma ha le qualità per farlo. Non ha promesso niente, ma l’ho visto determinato”.

Prosegue e conclude:
“Mi è piaciuto quanto detto su Fagioli e Gudmundsson: ha tirato le orecchie a loro e alla scadrà, parlando bene della parte fisica. Giustamente non ha parlato del lavoro di Pioli, ma ha voluto fare dei test per capire a che punto sono i suoi calciatori. Ognuno ha il suo fisico e deve avere il suo tipo di allenamento”.

