Monti preoccupato: “La Fiorentina non riesce a fare tre passaggi di fila ma non è solo colpa di Pioli”

Lo speaker radiofonico Gianfranco Monti è intervenuto all’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno e ha analizzato l’ennesima partita sottotono della Fiorentina che ha strappato un pareggio sul campo del Pisa.

Sulla partita:

“Ho visto una sola occasione per la Fiorentina, quella di Mandragora dopo lo schema sul calcio d’angolo. Non ho mai avuto lo stimolo di dire “dai, adesso andiamo a segnare”. I tiri sono stati pochi e lontani dalla porta. Analizzare tutto il male è facile, anche perché l’unica cosa positiva di ieri per la Fiorentina è stato l’arbitro. Non ha concesso un rigore clamoroso al Pisa e ha annullato la loro rete. Non ho visto miglioramenti.”

Sulle prestazioni dei singoli:

“Non remo contro nessuno, adesso la Fiorentina deve chiudersi a riccio e uscire da questo brutto momento il prima possibile. Ieri mi ha sorpreso l’atteggiamento di Dodò, sembrava un’altra persona. Gli unici sufficienti della gara col Pisa sono Fazzini e De Gea. L’ex Empoli si è mosso tantissimo per il campo. Nicolussi Caviglia e Gudmundsson non hanno giocato bene. Pioli potrebbe chiamare Gilardino e chiedergli il segreto per farlo funzionare come a Genova . Non tutte le responsabilità del gioco viola sono dell’allenatore, anche i giocatori devono dare molto di più. Non vedo la squadra fare tre passaggi di fila e sinceramente mi sorprendo.”

Sul match di Conference:

“Giovedì farei giocare Fortini e Parisi. Vorrei vedere i calciatori che hanno giocato meno e che magari hanno più fame. La Conference League deve essere un chiaro obiettivo. Dopo ci sarà la Roma, che sarà una partita fondamentale e poi la sosta.”