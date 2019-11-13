Monti: "La Fiorentina gioca per il decimo posto. Non puoi uscire umiliato da Cagliari, le colpe di Montella..."

Lo speaker radiofonico Gianfranco Monti ha parlato del momento vissuto dalla viola ai microfoni di Radio Bruno: "La cosa che non mi va giù è che a Cagliari sei stato umiliato, non sconfitto. Montella?...

Lo speaker radiofonico Gianfranco Monti ha parlato del momento vissuto dalla viola ai microfoni di Radio Bruno: "La cosa che non mi va giù è che a Cagliari sei stato umiliato, non sconfitto. Montella? Per me è un tecnico capace anche se è chiaro che ha le sue responsabilità riguardo a questo periodo. Negli ultimi 20 anni nella sua prima gestione abbiamo visto il calcio più bello, adesso ci sono limiti nella rosa e la Fiorentina risulta essere da decimo posto in classifica".