Monti: "Kean non lo sostituisci facilmente, sarebbe un gran segnale se restasse alla Fiorentina"

Monti ha parlato di Fiorentina e di Kean

A Radio Bruno è intervenuto il deejay e presentatore Gianfranco Monti per parlare di Kean e non solo: "Mi auguro rimanga perché non ci sono giocatori in grado di sostituirlo facilmente specie se lo vuoi fare con Pinamonti che non è un cambio che accetterei. Se ti ritrovi con Kean e Pellegrino, hai un attacco di alto livello che fa sperare poi vediamo quanto offre il Como."

Sulla Coppa Italia: "Ci proverei perché è l'unica coppa che abbiamo e non la lascerei perdere facilmente. Questo può essere un trofeo da vincere e l'occasione per alzare una Coppa che manca da tempo."