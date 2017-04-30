Montella: "Un po' di rabbia per il pari, ma siamo in corsa per l'EL".

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Premium Sport: "Il Crotone è una squadra difficilissima da affrontare, complimenti a loro. Torniamo...

Il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Premium Sport: "Il Crotone è una squadra difficilissima da affrontare, complimenti a loro. Torniamo a casa con un punto e un po' di rabbia perché potevamo vincere. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento e spirito, c'è un po' di delusione per il risultato. Siamo presenti e stiamo bene fisicamente e mentalmente. Possiamo giocarcela per l'ingresso in Europa League, anche le altre perdono punti per strada, siamo in corsa".