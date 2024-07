Montella ricorda i tempi alla Fiorentina: “Ho visto la soddisfazione dei tifosi viola per come giocavamo”

“Lei è l’ultimo rappresentante del calcio italiano all’Europeo. È una rivincita visto che da qualche anno nessuno sembra darle fiducia in Serie A?”. Il commissario tecnico della Turchia ed ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ del successo della Turchia che affronterà ai quarti di finale dell’Europeo l’Olanda. Il tecnico ha parlato così delle sue esperienze passate in Italia: “No, assolutamente. Innanzitutto mi dispiace che l’Italia sia uscita, avrei preferito che andasse fino in fondo. Che io sia l’ultimo rimasto è solo un dato statistico. Non mi sento in concorrenza con gli altri tecnici italiani, anzi tifo sempre per i miei colleghi che lavorano all’estero. Anche perché se ottengono buoni risultati è una pubblicità positiva per tutta la nostra scuola di allenatori. Io non cerco rivincite, ho fatto il mio percorso ,ho vissuto l’emozione della Champions con la Roma, ho vinto a Old Trafford con il Siviglia, ho visto la soddisfazione dei tifosi della Fiorentina per il modo in cui giocavamo, ho vinto un trofeo con il Milan. Adesso sono felice in Turchia: ho scelto questa sfida per mettermi alla prova, ma senza nessun intento di rivalsa”.

