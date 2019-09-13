MONTELLA: "RIBERY DAL PRIMO MINUTO. SPERO SEGNI CHIESA. NON MI SENTO IN BILICO. VOGLIAMO VINCERE"

Di Gabriele CaldieronAlla vigilia di Fiorentina-Juventus è intervenuto in sala stampa il mister della squadra gigliata Vincenzo Montella. Queste le sue dichiarazioni:"Come sta Ribery e se può giocare...

Di Gabriele Caldieron

Alla vigilia di Fiorentina-Juventus è intervenuto in sala stampa il mister della squadra gigliata Vincenzo Montella. Queste le sue dichiarazioni:

"Come sta Ribery e se può giocare dal primo minuto? Sta bene, forse non ha i 90 minuti ha dimostrato di stare bene anche contro il Perugia. Ha voglia ed è un giocatore forte, giocherà.

Falso nueve? Diamo troppa interpretazione a questo; abbiamo tanti calciatori e tanta scelta che potrò fare dall'inizio oppure in corsa. Chi subentra per ora ha fatto bene, con il Genoa ci hanno dato qualcosa in termini statistici. Ho tante possibilità.

Juventus più forte degli ultimi anni? Negli ultimi otto anni ha perso solo l'8/9% delle partite. Va a mille all'ora sempre ma è dalle partite impossibili che possono nascere delle belle storie ed emozioni. Servirà tecnica.

Caceres terzino o centrale e se può giocare domani? Ieri si è allenato parzialmente con lui, devo decidere può giocare ovunque ed in tutti i ruoli.

Sarri al ritorno in panchina? Bentornato, ci siamo incrociati spesso e sono contento che torni in campo.

Il mio stato d'animo prima di questa partita? Sono motivato e fiducioso. Ho voglia di lavorare e finalmente posso farlo con tutta la rosa completa. Sono stimolato. Oggi inizia la nostra storia e domani vogliamo scriverne una pagina soprattutto in termini di punti e prestazione.

Se è ancora una partita da brividi? Ti da il massimo delle motivazioni perché giochi contro la più forte degli ultimi dieci anni. Motivazioni massime.

Manca vittoria dal 2018. Preoccupato? E' normale, si accetta ma fatemi lavorare. Inizio adesso a farlo con la squadra al completo e sono sereno.

Lirola e Dalbert da 3-5-2? Abbiamo fatto una partita coraggiosa contro il Napoli con 23 anni di media squadra. Una partita che purtroppo sappiamo come è andata a finire. Con il Genoa abbiamo fatto un passo falso, ci può stare in un nuovo percorso. Queste due partite ho visto coraggio ed idee. Dobbiamo trovare equilibrio, Lirola e Dalbert sono un po' più offensivi ma dipende quanto riesci a tenere la palla...

Sfida tra i due numeri 7? Partita nella partita, giocano più o meno nella stessa posizione sono due vincenti ma non credo che debbano deciderla loro.

La squadra in settimana è sembrata consapevole di vincerla. Siamo convinti, può succedere ma devi essere te a farlo succedere soprattutto con la mentalità.

Sarri ha detto che tutta la famiglia tifa Fiorentina. Che ne pensa? Inviteremo la mamma a vedere la Fiorentina allora...

Se sono in bilico? Sento grandissima fiducia da parte della società, per me sarebbe folle. Abbiamo iniziato adesso abbiamo cambiato 18 calciatori. La società ha fatto i cambiamenti nei tempi che ci permettevano.

Chiesa? Federico lo vedo felice, mi auguro che possa segnare.

Se la Juventus è cambiata con Sarri? Hanno armi ovunque in panchina ed in tribuna compresi. Hanno tre squadre e pressano molto alti, dobbiamo avere serenità mentale. Sarà difficile.

Sottil titolare? E' pronto, contro il Napoli ha fatto una grande partita ha qualità ed avrà le sue possibilità.

Malumori in casa Juventus? Ma sono certi questi malumori tra Sarri e Paratici? A me (Montella) sinceramente non sono sembrati. Le dichiarazioni di Can sono normali. Sono scelte che si devono fare ci può stare. Meglio che mi dimostrino che sbaglio.

Vlahovic titolare ed importante a livello tattico? Vogliamo avere la nostra identità a prescindere da chi inizia questa partita.

Pedro? L'ho trovato con tanta voglia ed ottime qualità, ma è indietro fisicamente.

Domani è previsto molto caldo. Può incidere? Sarà contento Sarri perché vuole che si giochi alle tre quindi ci adatteremo.