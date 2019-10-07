Labaro Viola

Montella, presto potrebbe inserire una punta. La conferma ieri in conferenza stampa

Nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, vengono analizzate le parole di Vincenzo Montella nel post gara di Fiorentina-Udinese.  Al mister campano è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:41
Montella, presto potrebbe inserire una punta. La conferma ieri in conferenza stampa -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Montella
Condividi

Nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, vengono analizzate le parole di Vincenzo Montella nel post gara di Fiorentina-Udinese.  Al mister campano è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa in campo. L'argomento attaccante invece è sempre al centro del dibattito: "Da ex centravanti fatico a giocare senza attaccante ma non vedo l'ora che la squadra migliori per poter rivedere una punta. Stiamo lavorando per trovare un equilibrio che ci consenta di poterla schierare". Dunque è questione di tempo, ma è molto probabile che vedremo più spesso una punta in campo

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok