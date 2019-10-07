Montella, presto potrebbe inserire una punta. La conferma ieri in conferenza stampa

Nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, vengono analizzate le parole di Vincenzo Montella nel post gara di Fiorentina-Udinese. Al mister campano è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa...

Nel Corriere Fiorentino in edicola oggi, vengono analizzate le parole di Vincenzo Montella nel post gara di Fiorentina-Udinese. Al mister campano è piaciuta la personalità con cui la squadra è scesa in campo. L'argomento attaccante invece è sempre al centro del dibattito: "Da ex centravanti fatico a giocare senza attaccante ma non vedo l'ora che la squadra migliori per poter rivedere una punta. Stiamo lavorando per trovare un equilibrio che ci consenta di poterla schierare". Dunque è questione di tempo, ma è molto probabile che vedremo più spesso una punta in campo